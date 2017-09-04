Гройсман может выступить в Раде во вторник – А.Геращенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может выступить в Верховной Раде Украины во вторник, 5 сентября, заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Сегодня на согласительном совете в Верховной Раде вице-премьер-министр Степан Кубив попросил утвердить вопрос о возможности для премьер-министра Владимира Гройсмана выступить завтра и дать ему регламент выступления 5 минут. Я думаю, что Владимир Гройсман как премьер-министр в своем выступлении опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета - сказал А.Геращенко после заседания фракции "Народный фронт" в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник.

Нардеп добавил, что уверен, что проект государственного бюджета на 2018 год будет подан вовремя и рассмотрен, как и предусматривается законом, до 31 декабря текущего года.