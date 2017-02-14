Гройсман назвал Тимошенко "мамой украинской коррупции"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко является мамой украинской коррупции. Об этом он сказал сегодня на заседании правительства, передает корреспондент РБК- Украина.

"Отцом-основателем новейшего украинского государства мы считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, постоянных экономических кризисов тоже являются люди. И вы знаете, я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - заявил Гройсман.

Премьер назвал очередной тотальной ложью информацию, опубликованную Тимошенко во время пресс-конференции накануне.

Отметим, лидер "Батькивщины" настаивает на отставке Гройсмана. Тимошенко объясняет необходимость отставки непрофессиональным управлением страной, которое привело к разрушительным процессам в экономике, социальной и хозяйственной сферах, а также увеличением уровня инфляции и падением ВВП.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины представил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2016 году в ходе своего заседания.