Гройсман назвал условие для своей отставки

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку, если с 1 октября не будут повышены пенсии и не будет принята пенсионная реформа.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не сделаю, то готов уйти в отставку. Но я это выполню", - сказал премьер- министр.

Он уточнил, что пенсионная реформа будет предусматривать отмену налогообложения пенсий и индексацию их размера. По данным премьера, Верховная Рада должна принять законопроект о пенсионной реформе до 15 июля.

Напомним, что правительственный проект пенсионной реформы будет предусматривать повышение минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет.

Представители очередной миссии Международного валютного фонда (МВФ) прибудут в Украину 16 мая 2017 года. В ходе визита Кабмин должен представить им готовый законопроект о пенсионной реформе.

Український Бізнес Ресурс

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