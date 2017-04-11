Гройсман не намерен баллотироваться в президенты

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции во вторник.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах, как все граждане Украины приду и проголосую за кандидата в президенты. Никаких других намерений у меня нет. Я об этом говорил и сегодня хочу подчеркнуть, у меня есть намерения совсем другие. Я хочу, используя сегодня возможности, как инструмент должность премьер-министра и правительства, изменить ситуацию в стране. Это я очень хочу сделать", - сказал он.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Пока что о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на них заявил только лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Кроме того, соратники Петра Порошенко неоднократно намекали на его планы пойти на второй срок.