Гройсман не нашел оснований для отставки своего правительства

Подтверждения полномочий действующего Кабинета министров в Верховной Раде не требуется нужно, а оснований для отставки правительства нет, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Программа правительства, которая была принята в 2016 году, она утверждалась на весь период деятельности Кабинета министров Украины. Никакого подтверждения полномочий правительства не нужно. Мы абсолютно честно 15 февраля, как предусмотрено законом, подали отчет правительства в парламент", - сказал он, выступая на форуме "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" в Киеве.

При этом он отметил, что в парламенте не обсуждается вопрос отставки Кабмина, за исключением некоторых политиков.

"Я считаю, что сегодня реальных оснований в стенах парламента говорить, что нужно в отставку отправить правительство - такой дискуссии я не слышу", - добавил премьер.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер- министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"

14 февраля Кабинет министров Украины утвердил отчет о выполнении программы деятельности правительства в 2016 году и направил его в Верховную Раду. По материалам: Интерфакс-Украина