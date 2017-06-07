Гройсман не собирается увольнять главу Минэнергоугля

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

"Вчера я узнал в прессе, что я отправляю Вас (И.Насалика - ред.) в отставку. Хочу сказать фантазерам: перестаньте чем-то злоупотреблять... Если у меня будут претензии к кому-то из министров - я об этом публично скажу, я не собираюсь ни с кем заниматься кулуарщиной", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду.

Накануне ряд украинских СМИ сообщили, что министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик в ближайшее время покинет свой пост. Решение о его смене якобы уже принято премьер-министром В.Гройсманом, и в данный момент идут консультации по персоне преемника.

Телеграф.com.ua

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