Гройсман - о деле Савченко: Это вопрос психологического здоровья

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в деле Савченко важен вопрос психологического здоровья.

Об этом он написал в Twitter.

"Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого ужасного теракта. Считаю, что парламент принял адекватное решение", - написал Гройсман.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада дала согласие Генпрокуратуре на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. За согласия на привлечениt Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат, задержание - 277, арест - 268 депутатов при минимально необходимых 226.

После голосования Савченко оставила свою карточку для голосования работникам аппарата Верховной Рады и вышла из здания парламента. Сразу после этого следователь СБУ сообщил Савченко о подозрении в подготовке теракта в Киеве, вручил памятку подозреваемого лица и предложил ей пройти в управление СБУ в г. Киеве и Киевской области для составления протокола о задержании.