Гройсман о своем переводчике: у него не было допуска к гостайне

Ранее задержанный Службой безопасности Украины переводчик Станислав Ежов, который был помощником премьер-министр Украины Владимира Гройсмана, не имел допуска к государственной тайне.

Об этом сообщил премьер в Twitter, передает УНН.

"В отношении задержанного рабочего Кабмина. Мы знали, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы. Он был под полным мониторингом СБУ, конечно, при содействии аппарата КМУ.

У него не было никакого доступа к гостайне, поэтому утечек информации нет", - написал премьер.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

Как сообщал УНН, задержанному переводчику Премьер-министра объявлено подозрение в совершении государственной измены. Сегодня Шевченковский районный суд начнет выбирать ему меру пресечения.

# годиназапитаньдоУряду отношении задержанного рабочего Кабмина. Мы знали, что есть подозрение, что он работает на иностранные спецслужбы. Он был под полным мониторингом СБУ, конечно, при содействии аппарата КМУ. У него не было никакого доступа к гостайне, поэтому утечек информации нет. - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 декабря 2017