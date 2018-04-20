Гройсман: отчет Кабмина находится на рассмотрении в Раде

Гройсман заявил, что отчет Кабмина находится на рассмотрении в Раде

Отчет Кабинета Министров был представлен публично 15 февраля, а в данный момент находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Об этом во время часа вопросов к Правительству заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщет корреспондент #Букв.

"Я могу точно сказать о том, что отчет украинское Правительство публично презентовало 15 февраля 2018 года. Он находится сегодня в Парламенте, доступен для вас, вы можете его почитать. Более того, в ряде комитетов уже прошло рассмотрение этого отчета. С конкретными цифрами, с конкретными деталями и с конкретными планами на будущее", - заявил Гройсман.

Кроме того, Премьер-министр, обратившись к одному из нардепов, заявил о передаче отчета.

"Изучайте, читайте и, пожалуйста, давайте свои советы", - подчеркнул он. 11 апреля Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что отчет Правительства о своей работе в 2016 году был направлен в Верховную Раду. 19 июля Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина выступил с отчетом о работе Правительства за 6 месяцев 2017 года

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