Гройсман ответил Соболеву по блокаде: Моя задача заменить экономическое падение ростом, но от вас я помощи не жду

Премьер заявил, что действия участников блокады Донбасса безответственны и играют на руку Кремля Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде жестко ответил народному депутату Егору Соболеву на вопрос о блокаде Донбасса.

"Вы сказали о зависимости Украины от оккупанта. Я не буду говорить о том, что у нас есть беспрецедентные вызовы в отношении нашей независимости. Но то, что вы своими действиями лично усилили эту зависимость, - это факт. Я подчеркивал и еще раз хочу подчеркнуть: то, что вы лично делали для блокады Украины, противоречит национальным интересам - и экономическим, и энергетическим. К большому сожалению, мы ожидали, что агрессивные действия со стороны РФ на Донбассе приведут к полной блокаде и отсутствию доступа Украины к своим же украинским недрам. В конце концов, они это сделали, но только вашими руками", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что для наведения порядка в энергетической сфере правительство работает над полным замещением антрацитовой группы угля и каждый год уменьшает зависимость от этого угля, модернизирует украинскую энергетику и переводит ее на уголь марки Г.

По словам Гройсмана, Кабмин делает все для того, чтобы увеличить мощности производства атомной электроэнергии, создает механизмы, позволяющие уменьшать потребление.

Как напомнил глава правительства, Украина уже более 500 дней живет без капли российского газа и увеличивает добычу украинского газа, принадлежащего украинцам, - и в этом году будет увеличена его добыча еще примерно на 0,5 млрд кубометров, что является беспрецедентным.

"Мы свою работу делаем. Очень хотелось бы делать быстрее. Быстрее возможно тогда, когда есть рост экономики. Быстрее можно сделать тогда, когда эта экономика продуцирует рост поступлений в бюджет. Тогда мы бы могли повышать зарплаты, пенсии и так далее. Но когда вы своими действиями сегодня заставляете страну отказаться от 1% ВВП, это значит, что сотни миллиардов не поступят в экономику нашей страны, а с сотни миллиардов не будет заплачено ни копейки налогов. Я считаю, что ваши действия безответственны. К сожалению, вы попали в болевую точку для нашей экономики. Сейчас моя задача и задача правительства - компенсировать это экономическое падение и заменить его экономическим ростом. На этом я и концентрируюсь. От вас помощи не жду", - подытожил Гройсман.

Напомним: в среду, 15 марта, на заседании СНБО Президент Петр Порошенко предложил временно прекратить транспортное сообщение с оккупированными территориями Донбасса.

СНБО поддержал предложение президента в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне военной операции. С 13:00 15 марта были перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения.