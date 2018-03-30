Гройсман переходного периода, или Правительство без ручки

Владимир Гройсман пошел в правительство с целью создать собственную политическую силу и участвовать в будущих выборах, считает журналист Дмитрий Бобрицкий

Владимир Гройсман - первый за 20 лет премьер, который не возглавлял политическую фракцию в парламенте, однако смог благодаря поддержке президента взойти на вершину исполнительной власти. Нынешний глава правительства не может похвастаться даже малым количеством поддерживающих его депутатов. "Группы Гройсмана в Верховной Раде нет", - говорит представитель президента в Кабмине Вадим Денисенко. Поэтому уже два года Гройсман работает без почвы под ногами и вынужден постоянно договариваться с группами влияния, чтобы провести через сессионный зал правительственные инициативы.

Кроме того, премьер сразу после назначения попытался освободиться из-под влияния президента и закрепиться в орбите второй партии власти - Народного фронта. Однако взамен желанной независимости он получил недоверие обеих сил. Там не стесняются говорить о премьере как о “должнике президента” за быструю карьеру или о "премьере без истории". Сейчас Порошенко ищет варианты, как еще до выборов избавиться от Гройсмана, но не взбаламутить при этом Народный фронт.

В теории парламентская коалиция формируется из депутатских фракций, после чего принимается коалиционная программа, а правительству дают поручение заняться ее реализацией. Но что может реализовывать премьер, который выбрал стратегию "что хуже для президента, то лучше для меня?" (такое мнение высказал автору в кулуарах Рады один из "фронтовиков").

Достоверно неизвестно, какие события испортили их отношения. Но даже личных амбиций для этого вполне достаточно. “В этой стране все мечтают выйти в президенты”, - говорят в парламентских кулуарах о мало-мальски известных политиках. Поэтому "черную кошку", которая пробежала между Гройсманом и Порошенко, искать, по большому счету, бессмысленно.

Сейчас власть премьера в Кабмине неформально ограничивается партийными квотами БПП и НФ. Минобороны, Минэкономразвития, МВД, МИД, Минюст и Минифраструктуры возглавляют министры тесно связанные с Банковой или с "Народным фронтом". Гройсман привет в Кабмин троих: вице-премьера Владимира Кастиона, министра соцполитики Андрея Реву и министра Кабинета министров Александра Саенко.

Судить о влиянии Гройсмана в правительстве можно по тому, как депутату от БПП Александру Третьякову, близкому к генпрокурору (с которым у Гройсмана есть конфликт) не сразу, но все-таки удалось инициировать создание нового Министерства ветеранов. Депутаты уже поддержали. Ведомство должен возглавить креатура Третьякова Валентин Манько. Гройсману ничего не оставалось, как выразить публичное согласие, потому что тема для страны наболевшая. Однако появление еще одного ведомства в Кабмине с министром от БПП главу правительства вряд ли вдохновляет.

При таких серьезных ограничивающих обстоятельствах руководить Кабмином согласились бы далеко не все. Однако Гройсман решил, что ему это подходит. Почему?

Депутаты рассказывают, что премьер придумал собственное “ноу-хау” - по его инициативе чиновников в правительственные ведомства и службы назначают не полноправными руководителями, а исполняющими обязанности. Таким образом Гройсман снижает личную ответственность за их работу и продолжает вести страну в светлое будущее. Из ярких примеров - исполняющие обязанности руководителя Укрпошти Игорь Смилянский и Укрзалізниці Евгений Кравцов, назначенные менее года назад.

Если не принимать как данность, что Гройсман рассматривает премьерское кресло лишь как трамплин для создания собственной партии - без участия президента и временных попутчиков из Народного Фронта, - то такая тактика выглядит всего лишь безответственной. Но в ней есть политическая целесообразность.

По информации источников, политсила Гройсмана должна появиться под патронатом олигарха и владельца "Нашей Рябы" Юрия Косюка. Он самый крупный получатель дотаций из бюджета на свой бизнес. За прошлый год выплаты олигарху достигли почти 1 миллиарда гривен - своеобразный аграрный "Роттердам+" от Гройсмана.

Из-за нежелания Гройсмана нести ответственность страдает государственное управление в целом, а правительство дополнительно разбалансировано вакантными креслами в министерствах. Из этого впрямую следует коллективная безответственность исполнительной власти. Парламентарии, которые вплотную работают с правительством, рассказывают, что "исполняющие обязанности" разбросаны по крупным и мелким ведомствам Кабмина - кроме названных выше и давно известных, как Ульяна Супрун из МОЗ.

Наглядный пример такой политики - и.о. заместителя руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который заменил на этом посту Романа Насирова. Сначала Продан стал и.о. заместителя руководителя ГФС, а потом уже назначен и.о. руководителя службы. При этом действующее законодательство запрещает назначать полноценного руководителя на обе должности, пока Продан не уйдет.

“Когда будет назначен конкурс на главу ГФС?” В ответ на такие вопросы депутатов Гройсман предпочитает отмалчиваться.

Такая безответственность способствует коррупции. Так и не налажено эффективное сотрудничество премьера с генпрокурором и полицией. Депутаты рассказывают, что таможенные схемы известного закарпатского контрабандиста Ореста Форманюка продолжают работать и сейчас, несмотря на отдельные попытки их побороть. Для того, чтобы "по воздуху" завезти грузовик из Польши в Украину существует такса в размере 15-17 тысяч евро за машину. Контрабанда всегда присутствовала и странах ЕС, и в США, но там действует сильный постаудит, когда таможенники могут проверить товар после растаможивания и посчитать штрафы за выявленные нарушения. Кто должен отвечать за ничтожную эффективность ГФС у нас? Никто, ведь там временный руководитель.

Несмотря на очевидное нежелание Гройсмана воевать с интересами его временных союзников в парламентских фракциях и собственную его логику пребывания во власти, однозначной оценки, что Гройсман плохой премьер никто из политиков не дает. Депутаты расходятся в оценках деятельности правительства, часто даже сочувствуют премьеру: "он политически слаб и находится в сложной ситуации", "он неплохой тактик, но слабый стратег".

И в политическое будущее Гройсмана верят не все.

Дмитрий Бобрицкий

журналист

Гройсман переходного периода, или Правительство без ручки