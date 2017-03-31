Гройсман подал е-декларацию за 2016 год

Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию о доходах за минувший год, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно декларации, заработная плата премьера в 2016 году составила 281 тыс грн. Его доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках, в размере 154 тыс грн.

Подавляющая часть дохода Гройсмана за 2016 год получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, сформированного в результате разделения участка, ранее указанного в электронной декларации за 2015 год. От указанных операций главой правительства получено 11,130 млн грн. дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих премьеру объектов недвижимого имущества, которые есть в его собственности уже много лет.

С полученных доходов Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 млн грн. налогов.

Доходы супруги премьер-министра Елены Гройсман за 2016 год составили 1,625 млн грн., из которых 1,4 млн грн. - доходы от ведения предпринимательской деятельности.

В 2016 году супругами Гройсман не приобретались объекты недвижимого имущества, движимое имущество и нематериальные активы.

Полученные в этом году доходы и большую часть задекларированной ранее наличности Гройсман и его семья, согласно представленной декларации, разместили на счетах в украинских банковских учреждениях.

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Напомним, ранее Гройсман посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций.