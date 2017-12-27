Гройсман попросит Порошенко уволить главу Укроборонпрома

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует увольнение руководителя госконцерна Укроборонпром Романа Романова из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

"Я дал поручение перед правительством относительно погашения задолженности перед коллективом руководителю Укроборонпрома. Контрольный термин - 25 декабря. Сегодня 27-е. Задолженность не погашена… Я слышал, что они не могут это сделать. Я этого не понимаю", - сказал Гройсман сегодня на заседании правительства.

Премьер заявил, что сегодня подпишет документ на имя президента. "Советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно", - сказал Гройсман.

Романов был назначен гендиректором госконцерна Укроборонпром в июле 2014 года. Во время президентской кампании он работал главой избирательного штаба кандидата Петра Порошенко в Херсонской области. Там он был известен как хозяин автосалона Автопланета плюс и депутат областного совета. Автосалон Романов открыл в 2001 г., с 2003-го - официальный дилер Hyundai Motor Company и Kia Motors в Херсоне.

В политику Романов пришел в 2006 году, избравшись депутатом Херсонского горсовета от Нашей Украины. В 2009-м перешел в тогдашнюю партию Арсения Яценюка Фронт змін, возглавлял областную парторганизацию.