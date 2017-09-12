Гройсман поручил МИД и МОН разъяснить положения закона об образовании в вопросах использования языков нацменьшинств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителям Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки Украины совместно с руководством Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования встретиться с послами стран ЕС и разъяснить им некоторые положения нового Закона "Об образовании" в вопросах использованием языков национальных меньшинств.

Об этом глава правительства рассказал, общаясь с журналистами в Киевской области.

"Я дал поручение руководителям МИД, МОН, пригласил и.о. председателя Комитета по вопросам образования Верховной Рады Украины, чтобы они совместно провели встречу с послами европейских стран и полностью объяснили детали закона - какие механизмы будут работать ", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина предана демократическим ценностям и выполняет свои обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств. Однако государственным языком является украинский. "И закон об образовании дает возможность обеспечить нормальный доступ к языкам национальных меньшинств, и одновременно предоставить новые возможности для развития украинского языка", - подчеркнул Владимир Гройсман.

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