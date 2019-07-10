Гройсман поручил подсчитать стоимость проведения парада

Премьер-министр Владимир Гройсман не поддержал решение президента Владимира Зеленского отказаться от проведения военного парада на День Независимости.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, передает интернет- издание lb.ua.

"Мы должны провести военный парад на 24 августа, это должен быть парад гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, нашего государства", - сказал премьер-министр.

Он поручил министру финансов Оксане Маркаровой и министру обороны Степану Полтораку провести подробные расчеты и найти возможность провести парад и параллельно выплатить военным анонсированные Зеленским деньги.

Парубий призывает провести неофициальный парад в День Независимости

"У меня есть мысли, где мы найдем деньги для этого, не за счет социальных выплат. Так мы решим два вопроса: первое - хорошую инициативу о повышении выплат, и второе - проведение парада. Эти предложения будут переданы президенту, и президент примет окончательное решение как верховный главнокомандующий", - сказал Гройсман.

Hronika.info

https://hronika.info/