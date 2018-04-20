Гройсман поручит расследовать действия правоохранителей, упустивших рыбаков "Норда"

Действия силовых структур во время побега в Россию двух рыбаков арестованного судна "Норд" будут внимательно изучены

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

Народный депутат Рефат Чубаров спросил, кто понесет ответственность за незаконное пересечение границы Украины рыбаками судна "Норд", и почему не выселили российских дипломатов, которые сопровождали этих людей.

"Что касается дипломатии, то решение о выселении принимает МИД, а по запрету въезда и другим санкциям, то решение принимает Служба безопасности Украины. Мне трудно сказать, почему так произошло. Я воспринимаю Вашу информацию как запрос, и мы подробно изучим и проинформируем Вас, что вчера произошло, в том числе, с почасовым действиями силовых структур ", - отметил глава правительства.

Как сообщала "ДС", 25 марта сотрудники погранслужбы задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" из оккупированного Крыма под флагом России.

Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

По словам адвоката задежанных, двое членов экипажа задержанного судна "Норд" прибыли в оккупированный Россией Крым.