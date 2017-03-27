Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Грузию с официальным визитом осенью. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Киеве в понедельник, 27 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нужно определить наши экономические возможности сотрудничества... Сегодня я получил ваше приглашение и с удовольствием, осенью, если это будет удобно, посетил бы Грузию с официальном визитом",- отметил глава украинского правительства.

Гройсман подчеркнул, что Грузия является братской страной и стратегическим партнером для Украины.

"Грузия - братская страна для Украины и действительно стратегический партнер. Нам также важно наметить двустороннее сотрудничество и планы. Без преувеличения хочу поблагодарить вас за поддержку Украины на международной арене", - сказал Гройсман.

В свою очередь Квирикашвили поблагодарил украинскую сторону за поддержку Грузии.

Напомним, в июле украинские военные примут участие в учениях Североатлантического альянса (НАТО) в Грузии.