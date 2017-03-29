Гройсман посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра е-деклараций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций.

"Я вам советую сегодня всем собраться и написать заявления об отставке", - заявит премьер на заседании правительства в среду.

Премьер уточнил, что речь идет о членах НАПК.

Перед этим В.Гройсман раскритиковал работу главы НАПК Наталии Корчак из-за невозможности наладить работу реестра.

"Вы сами неспособны организовать работу вашего сайта и, таким образом, вы ставите всех людей перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей - сотни тысяч в нашей стране", - сказал В.Гройсман.

Он также подчеркнул, что сам не может подать е-декларацию согласно законодательству.

Премьер призвал предпринять все необходимые меры для обеспечения технической стороны е-декларирования.

"Не хотите работать с этим сервером - купите себе новый сервер, объявите тендер. У нас есть 27 млн грн. Вам нужно 50 млн? Мы вам дадим 50 млн. 100? Будет 100 млн. Дайте нормальное функционирование системы", - заявил В.Гройсман.

"И если бы не некоторые политические силы, которые вы здесь тоже называли, никакой системы электронного декларирования в стране не было бы. Вы все, что могли только, валили, чтобы не запустить вовремя этот процесс",- добавил премьер.

В ответ Н.Корчак заявила, что ответственным за работу реестра является системный администратор УСС.

В.Гройсман заявил, что НАПК необходимо публично, открыто сделать перезагрузку.