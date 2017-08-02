Гройсман поздравил десантников с профессиональным праздником

Уважаемые коллеги!

От имени Правительства и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником - Днем высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины!

Как род войск, в состав которого входят воздушно-мобильные и аэромобильные подразделения, высокомобильные десантные войска находятся в постоянной боевой готовности и способны в любой момент выполнять сложные задачи. Наши десантники - отважные и непреклонные воины, которые выбрали рискованный и смелый путь - защита Родины. В случае опасности они первыми оказываются в эпицентре горячих событий, часто рискуя своей жизнью и здоровьем.

В рамках реформирования Вооруженных Сил вопрос модернизации высокомобильных десантных войск является приоритетным. За последние несколько лет аэромобильные бригады усилены танковыми подразделениями и трансформированы в десантно-штурмовые. Активно действует государственная программа поставки высокомобильным десантным войскам отремонтированной техники, в частности танков, проводятся военные учения.

Сегодня украинские воины-десантники достойно сдерживают российско- террористическую агрессию на Донбассе, защищают нашу землю от оккупационного вторжения. Многие десантно-штурмовые и аэромобильные бригады покрыли себя боевой славой, пройдя ротацию и приняв участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции. Человеческая благодарность этим смелым ребятам не имеет границ. Многие десантники отдали свою жизнь за родную страну, и наш долг помнить их героический подвиг, ставя в пример будущим поколениям.

Желаю нашим десантникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над нашими домами! Страна гордится Вами!

С уважением

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕКРЕТАРИАТА КМУ

Кабінет Міністрів України

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