Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил сотрудников Национальной гвардии Украины с праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Поздравляю Вас с Днем Национальной гвардии Украины! Национальная гвардия - наша особая гордость и восхищение, которое вызывает уважение у всего украинского общества. Нацгвардейцы были одними из первых, кто отправился на Донбасс весной 2014 противостоять российско-террористической агрессии. Тысячи добровольцев тогда влились в ряды Нацгвардии и с испепеленного Майдана двинулись защищать нашу страну и свободу", - подчеркнул он.

По словам премьера, батальоны Нацгвардии вписали немало героических страниц в историю современного украинского войска.

"Мы всегда будем благодарить бойцам Нацгвардии за силу духа и героизм, проявленный в отстаивании территориальной целостности и независимости нашей страны", - подчеркнул глава правительства.

"Сегодня Нацгвардия защищает наше государство и граждан от любых незаконных вооруженных формирований, преступных и террористических организаций. И бойцы успешно справляются с возложенными на них задачами. Приятно видеть, как Национальная гвардия стремительно развивается: это современный военный подразделение, способен эффективно реагировать на вызовы безопасности, которые ставит перед нами настоящее. Военнослужащие Нацгвардии доказали, что являются высококлассными профессионалами и настоящими патриотами Украины. И высокий уровень доверия Украинский к Национальной гвардии лишь подтверждает это мнение", - отметил В.Гройсман.

Премьер выразил благодарность личному составу за добросовестное и самоотверженное выполнение конституционного долга, значительный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и защиту ее национальных интересов.

Также В.Гройсман пожелал всем военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над украинскими домами.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных Национальной гвардии Украины с их праздником и поблагодарил за верность присяге.