Гройсман прибыл с официальным визитом в Израиль (фото)

Премьер-министр Владимир Гройсман вместе с женой в понедельник, 15 мая, прибыл с официальным визитом в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"В рамках визита глава правительства проведет ряд переговоров с лидерами государства и представителями бизнеса, среди ключевых тем - введение в Украине передового израильского опыта в сфере агропроизводства и реформы системы здравоохранения, налаживание сотрудничества в области высоких технологий", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

В частности, предусмотрены встречи Гройсмана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Также премьер встретится с министром сельского хозяйства Ури Ариэлем и посетит научно-исследовательский центр израильского Минсельхоза Волкани.

Dmytro Stoliarchuk ✔ @D_Stoliarchuk

Володимир Гройсман розпочав візит в Ізраїль з відвідання Меморіального комплексу "Яд Вашем". pic.twitter.com/p2cRmVotRl

- Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 15 травня 2017 р.

По результатам переговоров сторонами будет подписан ряд двусторонних документов, отметили в пресс-службе Кабмина. Кроме того, запланированы встречи Гройсмана с деловыми кругами и представителями украинской общины Израиля.

3 мая 2017 года сообщалось, что президент Петр Порошенко обсудил с Нетаньяху программу визита Гройсмана в Израиль.