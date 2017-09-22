Гройсман пригрозил своей отставкой

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку с занимаемой должности, если ему не удастся провести пенсионную реформу.

Об этом сказал глава правительства в эфире телеканала "112.Украина" 21 сентября, предает ЭП.

"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточное существенную. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - сказал Гройсман.

В то же время, Гройсман выразил уверенность, что Верховная Рада все же поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.

"Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - подытожил премьер-министр.

Напомним, 21 сентября депутаты Верховной Рады отказались поддержать предложение спикера парламента Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформам.