Гройсман примет участие на заседании фракции БПП

В завтрашнем заседании фракции "Блок Петра Порошенко" примет участие подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко на фейсбуке.

"Завтра в 9.00 заседание фракции БПП с участием премьер-министра", - написал он.

Напомним, вчера в кулуарах Верховной Рады депутат Ирина Луценко сообщила, что БПП планирует позвать к себе на заседание Гройсмана.

Владимир Гройсман подтвердил, что не будет объединяться с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады. Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, премьер сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

Ранее он заявлял, что возглавит партию "Украинская стратегия" для участия в досрочных выборах Верховной Рады.