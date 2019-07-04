Гройсман призвал ВРУ усовершенствовать закон о люстрации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду рассмотреть законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам очищения власти". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывало правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще 4 года назад по усовершенствованию закона о люстрации и выполнению рекомендаций Венецианской комиссии", - написал Гройсман.

По его словам, этот шаг сделает невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов. "И действующий парламент способен принять этот закон", - отметил он.

Премьер-министр напомнил о том, что закон о люстрации был одним из основных требований Революции достоинства, народ требовал отстранить от власти сообщников Януковича. И за это, в частности, украинцы проливали кровь на Майданах по всей стране.

"Первое послереволюционное правительство разработало и реализовало соответствующий закон. Отменить его недопустимо. Это осквернение памяти Героев Небесной сотни и всех украинцев, которые погибли во время войны с Россией, и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на востоке нашей страны сейчас", - отметил Гройсман.

Гройсман призвал все ветви власти не допустить свертывания люстрационных процессов.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела 4 июля по двум конституционным представлениям Верховного суда Украины и конституционному представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "Об очищении власти".

Напомним, в Украине закон о люстрации (запрет отдельным физическим лицам занимать должности в органах государственной власти сроком до 10 лет) был принят 16 сентября 2014 года. Толчком для его принятия стали события 2014 года и отстранение от власти Виктора Януковича.