Гройсман рассчитывает на одобрение Радой отчета о работе Кабмина за год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что Верховная Рада одобрит отчет о работе правительства за прошлый год. Об этом он заявил в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 канале.

"Мы его (отчет о работе правительства, - ред.) подали, в комитетах презентовали. В зал он будет вынесен и будет проголосован... Есть два постановления: одно - принять к сведению, и второе, насколько я знаю, зарегистрировано - признать неудовлетворительным", - отметил Гройсман.

Напомним, парламентский комитет по экономической политике рекомендовал Раде принять к сведению отчет Кабмина.

Также ранее сообщалось, что согласно исследованию портала "Слово и Дело", министры правительства Владимира Гройсмана за год своей работы выполнили менее трети обещаний. При этом сам Гройсман за год во главе правительства выполнил 29,4% обещаний. В то же время 61 обещание премьера находится в процессе реализации