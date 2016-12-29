Гройсман рассказал, что радуется реформе децентрализации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что радуется реформе децентрализации, которая проводится в стране. Об этом он сказал во время открытия детского сада в Киеве, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Мое участие (в открытии, - ред.) заключается в том, что я, наверное, радуюсь от того, что реформа, ради которой я пришел работать в центральную власть, а кто работает из журналистов с 2014 года (обращается к присутствующим, - ред.), я выходил и говорил "децентрализация", на меня так смотрели и не понимали, что это. А я вам скажу, что децентрализация - это то, что мы видим сейчас. Это новый садик, новая дорога, новый транспорт, новая школа", - пояснил он.

Также премьер заявил, что в ближайшие годы в Украине исчезнут очереди в детские сады.