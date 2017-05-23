Гройсман рассказал, когда будет предложена кандидатура на должность главы МинАП

Новая кандидатура на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины будет предложена после консультаций с коалицией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия на развитие отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена", - написал он.

Гройсман также отметил, что министр аграрной политики Тарас Кутовой решил оставить пост и вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался раньше.

Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до робити в інвестиційній... Опубліковано Volodymyr Groysman 23 травня 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что уходит в отставку.

Отметим, Кутовой получил должность министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года.