Гройсман считает преступлением прорыв Саакашвили через границу Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает преступлением прорыв экс- главы Одесской облгосадминистрации (ОГА) и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинской границы. Об этом премьер заявил в Facebook.

"Силовой прорыв украинской границы - это преступление и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы", - заявил Гройсман.

По его словам, то, что произошло в воскресенье на границе с Польшей, это - не простое нарушение закона.

"На мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше", - подчеркнул премьер.

Силовий прорив українського кордону - це злочин і ті, хто причетний до організації цього прориву, мають понести відпові... Опубліковано Volodymyr Groysman 10 вересня 2017 р.

Напомним, 10 сентября 2017 года лишенный украинского паспорта экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пересек украинскую границу.

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