Гройсман сообщил, когда в Украине появится министр здравоохранения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на вопросы депутатов, когда он внесет в парламент кандидатуру на должность министра здравоохранения, сообщил, что дискуссии с коалицией ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Как только будет определена общая позиция по кандидатуре, то безусловно, я как премьер-министр внесу эту кандидатуру в украинский парламент", - сказал Гройсман.

Он также заявил, что не следует перекладывать на плечи одной и.о. министра здравоохранения Супрун "20 лет безответственности и хаоса" в сфере здравоохранения.