Гройсман ушел в отпуск: Кабмин не сможет рассмотреть увольнение Кличко

Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому на этой неделе заседания Кабинета министров не будет.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал он.

Традиционно заседание Кабмина проходит каждую среду.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой предоставить документы на увольнение Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Ранее Богдан заявлял о необходимости разделения полномочий мэра Киева и главы городской госадминистрации.

26 июля премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Радио НВ заявил, что Кабинет министров рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Кличко на ближайшем заседании.

По данным журналистов, у партии Слуга народа есть две кандидатуры на пост главы КГГА.

Первый - это гендиректор холдинга 1+1 media, владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александр Ткаченко.

Второй кандидат - бизнесмен Андрей Холодов, No 22 в списке партии Слуга народа, который является кумом Виктора Медведчука Оксаны Марченко.