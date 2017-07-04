Гройсман в среду начинает рабочий визит в Британию

Украинская правительственная делегация в среду начинает рабочий визит в Лондон, в ходе которого Премьер-министр Владимир Гройсман встретится с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом Гройсман заявил во вторник во время заседания Кабинета министров, сообщает корреспондент Укринформа.

"Завтра мы с правительственной делегацией, я буду возглавлять ее, отбываем в Лондон. У нас будет две части этой рабочей поездки. Первая - это встреча с политиками Великобритании, с Премьер-министром. Состоится завтра моя встреча с Премьер-министром Британии", - сказал Гройсман.

Кроме того, по его словам, вторую часть поездки будет включать встречи с деловыми кругами, с инвестиционным бизнесом.

Также Премьер-министр отметил, что в ходе визита в Лондоне будет проведена совместная конференция относительно внедрения реформ в Украине. Читайте также: Порошенко поздравил американцев с Днем независимости

При этом он выразил надежду, что международные партнеры и в дальнейшем будут поддерживать проведение реформ в нашем государстве.

"Я думаю, что у нас будут хорошие новости из Лондона", - подчеркнул Гройсман.