Гройсман возглавил список партии "Украинская стратегия", в пятерке - еще три министра

Премьер-министр Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии "Украинская стратегия Гройсмана" на досрочных парламентских выборах. Об этом стало известно в ходе съезда партии в пятницу, пишет "Интерфакс- Украина".

Кроме него, в пятерку вошли еще четверо чиновников Кабмина: три министра (образования - Лилия Гриневич, министр Кабмина - Александр Саенко и культуры - Евгений Нищук), а также заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова.

В десятку также вошел Павел Яблонский - депутат нескольких созывов Винницкого городского совета, который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

В ходе своего выступления, которое транслировал телеканал "112 Украина", премьер напомнил о своей работе городским главой Винницы и подчеркнул, что создал собственную команду, потому что не намерен быть членом других.

"Я уверен, что вам не будет стыдно за нашу работу", - заявил Гройсман.

На днях Гройсман заверил, что продолжает работать премьером. До этого Рада провалила голосование за его отставку, о которой он попросил 20 мая.