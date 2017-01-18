Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возьмет пару дней отпуска на свой день рождения в пятницу, 20 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

Столярчук пишет о традиции с советских времен, когда на день рождения высокопоставленного чиновника все идут его поздравлять, просто чтобы "засвидетельствовать свое уважение". Чем выше должность, тем длиннее очередь, отмечает он.

"Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать. Много лет назад тогда еще мэр Винницы начал свою традицию - брать отпуск на этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет в кругу семьи", - сказал Столярчук.

Как подчеркивает пресс-секретарь премьера, с понедельника Гройсман вернется к исполнению своих обязанностей.