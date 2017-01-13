Гройсман встретится с Байденом 15 января в Киеве

Пресс-служба Кабмина Премьер-министр Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом 15 января. Об этом сообщает пресс- служба Кабмина.

"15 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джо Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице- президента США в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину. В Белом доме сказали, что он проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко, а его поездка в Украину "подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности".