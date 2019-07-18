Гройсман выступил за еще одни выборы в Раду в 2020 году

Следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести после реформирования парламента вместе с местными выборами в 2020 году, заявил премьер-министр и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман.

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Гройсман добавил, что внеочередные выборы можно провести параллельно с местными весной или осенью следующего года для экономии средств.

Он выразил мнение, что 250 депутатов парламента будет достаточно для эффективного принятия решений, а внедрение открытых списков повысит качество избрания в Раду.

Напомним, после победы на выборах Владимира Зеленского и решения о досрочных парламентских выборах глава Кабмина Владимир Гройсман заявил о создании собственной политической партии Украинская стратегия и самостоятельном походе в Раду.

Он исключил участие в выборах в составе какого-либо объединения.

С этого момента он начала систематически критиковать экс-президента Петра Порошенко и его деятельность на посту главы государства.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться уже в ближайшее воскресенье, 21 июля.

По данным последних соцопросов, партия Украинская стратегия Гройсмана не преодолевает необходимый 5% барьер.