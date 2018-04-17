Гройсман: я не боюсь отставки, а давить не меня не получится

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что готов отчитаться за работу Кабинета министров в любое время, а давить на него разговорами о возможной отставке ни у кого не получится.

"Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора, а выйти и сказать, что я, такой-то, считаю, что вы должны поднять вопрос об отставке правительства, если такой у кого-то есть. Пожалуйста, я готов сегодня ответить и на это", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

В.Гройсман отметил, что депутаты из "Народного фронта" заявили и депутаты из "Блока Петра Порошенко" говорят, что такой позиции об отставке правительства у них сегодня нет.

"Если у кого-то есть, то выходите и заявляйте, - я готов буду дать ответ. И пусть меня все услышат: если кто-то считает, что такими методами на меня можно давить, то такие люди сильно ошибаются. Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь", - заявил премьер.

В.Гройсман считает, что отчет правительства в парламенте является техническим вопросом, и был отложен из-за отсутствия депутатов ряда комитетов. "И это не имеет значения, потому что я готов отчитываться всегда. Каждый квартал я в прямом эфире отчитываюсь перед украинском обществом, встречаюсь с экспертами, которые задают вопросы и дают свои советы. Я каждую неделю нахожусь в парламенте и отвечаю на вопросы депутатов", - подчеркнул он.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко 14 апреля заявил, что отчет правительства в парламенте запланирован на ближайшей неделе.

16 апреля пресс-служба Верховной Рады сообщила, что отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году будет рассмотрен на заседании комитета парламента по вопросам экономической политики 20 июня

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