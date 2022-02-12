Гройсман закликав Порошенка й Зеленського припинити воювати один з одним

Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" закликав п'ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка та шостого президента Володимира Зеленського припинити "воювати" один з одним.

"Хочу зробити особисте звернення до пана Порошенка та пана Зеленського. Звертаюся до пана Порошенка: припиніть атакувати президента Зеленського та владу. Звертаюся до президента Зеленського: припиніть переслідувати опозицію, заспокойтеся з цією війною на самознищення "всіх проти всіх". Це у ваших силах. Зробіть це заради українських воїнів, які вимагають від нас єдності та згуртованості. Зробіть це заради українських громадян, які вимагають згуртованості, професіоналізму та скоординованих дій. І зробіть це для України, щоб Україна стала зсередини стійкою та сильною. Це рецепт, який дозволить нам запустити спіраль сили: згуртованість чинної влади, яка отримала мандат від людей, сильний економічний план стабілізації та сильне фінансування внутрішнього українського війська. Ці три елементи і є планом порятунку країни", - заявив політик.

Навесні 2021 року Росія почала нарощувати чисельність військ поблизу кордону з Україною та в окупованому Криму, пояснюючи це військовими навчаннями. Після кількох тижнів напруженості РФ частково відвела частини до місць постійної дислокації.

Наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною. Пізніше про загрозу нового вторгнення РФ неодноразово заявляли і лідери західних країн.

Так, у Білому домі заявили 18 січня 2022 року, що Росія може будь-якої миті почати вторгнення в Україну. 11 лютого, за даними The Guardian, Байден під час відеоконференції з лідерами кількох держав заявив, що РФ може напасти на Україну найближчими днями.

Водночас українська влада вважає, що західні країни перебільшують небезпеку.

24 січня після засідання РНБО, на якому розглядали, зокрема, питання нацбезпеки, президент України Володимир Зеленський сказав, що "все спокійно, причин для паніки немає". Секретар РНБО Олексій Данілов того самого дня заявив, що повномасштабне вторгнення Росії зараз неможливе.

Міністр оборони України Олексій Резніков наприкінці січня заявив, що попри значне скупчення російських військ, не створено жодного ударного угруповання, необхідного для того, щоб перейти до наступу. 8 лютого він повідомив, що вздовж усього кордону з Україною з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває 140 тис. військових, включно з повітряною та морською компонентами.

11 лютого низка країн, зокрема й США, закликала своїх громадян терміново покинути Україну через імовірну ескалацію.

Зеленський заявив 12 лютого, що влада розуміє ризики, але вважає, що в інформаційному просторі зараз надто багато інформації щодо ймовірного вторгнення РФ до України.