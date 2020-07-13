Гройсман закликав ВР не голосувати за постанову Кабміну про утворення та ліквідацію районів

Переділ країни на нові райони зруйнує реформу децентралізації, яка досі вважалася однією з найуспішніших, упевнений екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ви збираєтесь включити міста обласного значення в райони, а хто розуміє, як ця нова система діятиме? Яким буде розподіл повноважень? Розподіл ресурсів? Навіщо закладати ці нікому не потрібні управлінські конфлікти?", - написав Гройсман у соцмережі Facebook.

"Я багато років боровся за те, щоб люди на місцях отримали можливість покращувати якість свого життя і самостійно вирішувати свої проблеми, і сьогодні мені боляче дивитися на ці незрозумілі кроки, які можуть привести до рецентралізації", - додав він.

Гройсман закликав народних депутатів не підтримувати проекту постанови No3650 щодо нового районного поділу країни.

"Наголошую - рішення про новий районний поділ має голосуватися тільки в пакеті з чітким визначенням розподілу повноважень, відповідальності і фінансових ресурсів - і тільки в діалозі з представниками органів місцевого самоврядування", - наголосив він.

Як повідомлялося, проект постанови (No3650) авторства Кабінету Міністрів України про утворення та ліквідацію районів було внесено до парламенту 15 червня 2020 року.

1 липня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити проект.