Гройсман заявил, что партии БПП и "Батькивщина" должны отойти в прошлое

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозначил, как он видит конфигурацию новой Верховной Рады. По его мнению, пришло время, когда старые политпроекты в лице БПП (сейчас Европейская солидарность) и "Батькивщины" должны отойти в прошлое, как не реализовавшие свои возможности по развитию страны.

При этом будущее, по словам главы Кабмина в эфире телеканала ICTV, за новыми партиями, к каковым он причислил "Слугу народа" Зеленского, "Голос" Вакарчука и свою "Украинскую стратегию Гройсмана".

Также он подчеркнул, что одними только новыми лицами парламенту не обойтись, нужны и профессионалы, опытные политики, имеющими за плечами результаты в реформировании страны.

Ранее мы сообщали, что премьер признался - в минувшие годы он натыкался на стену, пытаясь поломать враждебную систему в правоохранительных органах, которая сдерживала реформы на таможне и детенизацию экономики.

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