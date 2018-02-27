Гройсман заявил о планах участвовать в парламентских выборах

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует участвовать в предстоящих парламентских выборах 2019 года. Премьер не уточнил, будет ли он баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете?... У нас осталось почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", - сказал Гройсман.

По его мнению, до предстоящих парламентских выборов надо принять новую избирательную систему с открытыми партийными списками. В этом контексте Гройсман напомнил, что парламент принял в первом чтении "неплохой закон, который можно доработать ко второму чтению".

При этом премьер не уточнил, будет ли он баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.