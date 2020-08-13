Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партій ОПЗЖ та Шарія

Громадська рада при Міністерстві юстиції України розглянула звернення політичних сил і громадських організацій про заборону діяльності в Україні партій "Опозиційна платформа - За життя" та "Партії Шарія". За підсумком засідання рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій.

Про це заявив голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук.

По завершенню засідання рада прийняла рішення рекомендувати відповідним органам, зокрема, Міністерству юстиції, почати юридичний процес і заборонити діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія".

На думку авторів звернення, робота партій шкодить національній безпеці.

Нагадаємо, 30 липня українські патріотичні організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" та "Партії Шарія". За даними авторів звернення, СБУ та Мін'юст вже почали розслідування на предмет порушення вищевказаними політсилами ст. 5 і 21 закону "Про політичні партії в Україні".

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