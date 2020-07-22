Група депутатів просить СБУ відкрити справу про держзраду щодо Волошина

Група народних депутатів написали заяву на ім'я голови СБУ Івана Баканова з вимогою порушити справу проти нардепа від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Як і обіцяли, звернулися до керівництва СБУ з вимогою порушити справу за злочин у ВР, коли депутат заперечував суверенітет України, а це - державна зрада. Дякую колегам з різних фракцій, які підписали наше спільне звернення", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня під час розгляду проєкту постанови 3736 "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" виступив член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин. Депутат, зокрема, заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню" і що "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України.

Члени фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та депутатських груп "Партія "За майбутнє" та "Довіра" вимагали з трибуни парламенту від Голови Верховної Ради реакції на ці заяви Олега Волошина.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, народного депутата парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкою у дворі Верховної Ради перед початком позачергового засідання парламенту у вівторок.

Поліція затримала двох осіб, які напали на депутата.