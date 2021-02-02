"Група Коломойського" не планує виходити з фракції "Слуга народу" через виключення Дубінського

Після виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" депутати, які були проти цього, не планують з неї виходити.

Сам Дубінський сказав після засідання фракції, що особисто закликав їх цього не робити, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я звернувся прямо до колег тим, які до мене зверталися зі словом підтримки, це приблизно близько 60 осіб, я попросив їх залишатися у фракції", - сказав він.

Він підкреслив, що на виключення його з фракції "були витрачені великі зусилля".

При цьому Дубинський підкреслив, що як і раніше підтримує президента Володимира Зеленського, тому що вважає, що "він єдина людина, яка може виправити ситуацію і повернути роботу монобільшості і органів влади, яке це більшість сформувала на благо українського народу".

Водночас "Бабель" з посиланням на неназваних депутатів з "групи Коломойського" всередині фракції СН, пише, що підконтрольні олігархові депутати не будуть залишати лави "Слуги народу".

"Поки про це говорять тільки журналісти. Глобально в цьому немає сенсу, тому що навіщо? Якщо розвалиться монобільшість, то що далі? Дострокові вибори? А кому вони вигідні? Щоб провести туди більше "своїх", [Коломойському] потрібно створити нову партію і розкрутити її, а для цього мало часу і ризиковано. Мажоритарки по новому закону не буде, а значить, провести людей по округах не вийде", - сказав виданню депутат з "групи Коломойського".

Минулого тижня Володимир Зеленський пропонував Дубінському добровільно вийти з фракції, але той не погодився.

Нагадаємо, що до санкційного спику потрапили семеро українських громадян і чотири зареєстрованих в Україні компанії: депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, екс-прокурор Костянтин Кулик, колишній депутат-утікач Олександр Онищенко, а також бізнесмени Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель, ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем, якого включили до санкційного спику ще у вересні. У США його називають "російським агентом із десятирічним стажем".

Санкції проти них ввели 11 вересня за публікацію "плівок Байдена" і "розкрутку" цієї теми в медіа з метою вплинути на результати виборів президента США.

Навесні 2020 року екс-регіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив колишнього віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується "отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Він стверджував, що записи нібито датовані 2015-2016 роками і в них йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Після оприлюднення "плівок Деркача" Порошенко звинуватив Офіс президента і олігарха Ігоря Коломойського в провокації, до якої причетні російські спецслужби. Він також вказав на ризик втрати двопартійної підтримки України в разі спроби втручання у вибори президента США. У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача" відредагованою нісенітницею.