Группа нардепов заблокировала трибуну ВР

Группа народных депутатов заблокировала трибуну Верховной Рады, передает корреспондент УНН.Возле трибуны Верховной Рады стоят около 20 человек, в том числе Мустафа Найем, Светлана Залищук, Игорь Луценко.

Как отмечает пресс-служба ВР, нардепы заблокировали трибуну во время рассмотрения законопроекта No0940 о налогообложении наследства.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) No5610.