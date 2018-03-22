Группа Савченко планировала обстрелять центр Киева из минометов

Группа Надежды Савченко планировала обстрелять центр Киева из минометов с Труханова острова или с баржи на Днепре, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить минометы на Трухановом острове или на барже и с Днепра обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто бы от этого пострадал больше: депутаты или простые украинцы, которые тут находятся, живут, работают?" - сказал Луценко на заседании Верховной Рады во время рассмотрения депутатами его представлений о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

Луценко отметил, что обстрел планировался до создания хаоса и захвата власти.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Савченко подозревают в причастности к "делу Рубана". Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на КПВВ "Майорское" 8 марта. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".