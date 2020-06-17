Групу представників України в делегації ТКГ буде розширено, - Єрмак

Групу представників України в рамках Тристоронньої контактної групи буде розширено. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua.

"Поміняти склад делегації є правом України. Ми його поміняли, затвердили, отримали підтримку з боку французьких, німецьких партнерів. Точно таке ж наше суверенне право - як однієї зі сторін Тристоронньої контактної групи - запросити до роботи експертів, запрошених гостей, кого завгодно. Так ось, група з чотирьох осіб, яких ми ввели на першому засіданні політичної підгрупи, буде розширена. Їх буде набагато більше", - зазначив Єрмак.

При цьому він не зміг назвати точної кількості учасників.

"Цифри можуть варіюватися. Керівники нашої делегації формуватимуть групу цих представників, залежно від аспекту обговорень. Їхня основна мета - консультації, участь в обговоренні законодавчих актів. Логіка така: в Мінську є чотири групи. Серед них - політична, в якій розглядають три законодавчі акти. У Мінських угодах прописано, що законодавчі акти повинні бути узгоджені з представниками територій.

Але не прописана процедура узгодження, не прописано, хто такі представники територій і так далі. З цього тупика потрібно виходити.

Ми бачимо цей вихід так: разом з трьома сторонами переговорів присутні представники кожної зі сторін. З нашого боку, я вже говорив, це можуть бути: представники громадянського суспільства, люди, які проживають сьогодні на непідконтрольних територіях, але не причетні до "ЛНР / ДНР", не брали участі у військових діях, на їхніх руках немає крові і т. д. Або це тимчасові переселенці, які вимушено поїхали, або люди, які - в силу свого місця народження - мають юридичну прив'язку конкретно до цих територій", - розповів голова Офісу президента.

За його словами, відбуватиметься ротація цих людей. Чи підлягатимуть ротації нещодавно призначені радниками делегації України в ТКГ, поки що невідомо.

"Можливо, вони будуть постійними представниками, і до них буде додаватися хтось ще. Зараз на це запитання я відповісти не можу. Все залежатиме від конкретних аспектів, тому що для обговорення кожного конкретного закону потрібні різні представники. Десь юристи, десь фахівці з інших сфер", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, з 9 червня українську делегацію в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу консультуватимуть представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської.