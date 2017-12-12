Грузинские "снайперы" готовы дать показания в суде по делу об убийствах на Майдане, - адвокат

Адвокат экс-бойцов подразделения "Беркут" Александр Горошинский заявил, что два свидетеля по делу об убийствах на Майдане готовы дать показания. Речь идет о двух гражданах Грузии Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе. Об этом адвокат сказал во время выступления на судебном заседании.

"В декабре у стороны защиты состоялась встреча с потенциальными свидетелями, это Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе, которых с их согласия опросили в порядке ст. 93. Они сообщили, что действительно прибыли в Украину. Коба Нергадзе находился на службе в Грузии в Службе безопасности так называемой, которая выполняла задачи бывшего президента Грузии Саакашвили. К нему поступил приказ от Мамука Мамулашвили, который возглавлял эту зондеркоманду, или Службу безопасности. Мамулашвили сообщил о том, что Кобе Нергадзе, который возглавлял группу из 30 человек, поступил приказ прибыть в Украину с целью под соусом "помочь украинскому народу". Этот потенциальный свидетель Коба Нергадзе вместе с другими лицами прибыл в Киев и участвовал на Майдане. Другой свидетель Александр Ревазишвили сообщает о том, что также прибыл в Киев по просьбе лиц, называет лиц, фамилии, от кого эти просьбы поступили с целью помочь митингующим", - сказал он.

По словам Горошинского, каждый из свидетелей сообщает о том, что они получали денежные средства за то, что они принимали участие в акциях протеста. Также Горошинский заявляет, что свидетели видели, откуда велся огонь по митингующим и правоохранителям.

"Свидетели сообщают о том, что 20 февраля утром один из них, Александр, находился в помещении Консерватории, где он был непосредственным очевидцем того, как оттуда велся огонь в сторону правоохранителей и митингующих, называет этаж, состав лиц, оружие и время. Нергадзе находился в составе других лиц в гостинице "Украина" и также был очевидцем того, что группа лиц, среди которых, как он сообщает, были и грузины, и украинцы, и прибалты, вела огонь из огнестрельного оружия как по митингующим, так и правоохранителям", - добавил он.

Ранее итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм- расследование, в котором несколько человек, называющих себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 г. принимали участие в команде снайперов на Майдане в Киеве, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.

На опубликованном видео журналисты берут интервью у трех человек, которые представляются как Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили. Журналисты утверждают, что взяли интервью летом 2017 года в столице Македонии - городе Скопье.

Назвавшиеся грузинами люди уверяют, что в момент самой острой фазы на Майдане входили в состав нескольких отрядов, которые были вооружены огнестрельным оружием и располагались в здании отеля "Украина", а также в Консерватории. Там же якобы были и граждане других стран, в частности литовцы.