Грузинские военные примут участие в торжественном параде ко Дню Независимости Украины

Президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили провели телефонный разговор, в котором обменялись словами поддержки и осудили посещение российским президентом Владимиром Путиным оккупированной Абхазии.

В День Независимости Украины грузинские военные примут участие в торжественном параде в Киеве. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил украинскому президенту Петру Порошенко в ходе телефонного разговора, пишет пресс-служба Администрации Президента.

В годовщину российской агрессии против Грузии Порошенко выразил свою солидарность с грузинским народом и подчеркнул, что Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Грузии.

Маргвелашвили поблагодарил его за поддержку.

Лидеры двух стран осудили сегодняшнее посещение президентом России Владимиром Путиным непризнанной Абхазии, говорится в сообщении.

Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 26 августа 2008 года Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, Грузия считает их оккупированными территориями.

После войны Грузия разорвала с РФ дипломатические отношения. С декабря 2012 года представители Москвы и Тбилиси проводят лимитированные двусторонние переговоры в Праге. Грузинские власти заявляют, что восстановление отношений с Россией невозможно, пока не будут освобождены оккупированные территории.

В ходе конфликта погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 14 полицейских. Ранения получили 1747 граждан Грузии, почти 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Южная Осетия сообщила о 365 убитых, в число которых, вероятно, были включены и военнослужащие, и гражданские лица, отмечала в своем отчете от 2009 года Международная комиссия по установлению фактов по конфликту в Грузии.

Министерство обороны Российской Федерации так и не обнародовало общие потери России в ходе войны, пишет "Газета.Ru". Следком РФ признал погибшими в войне 67 россиян.