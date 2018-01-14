Грузинский телеканал настаивает на подлинности "заявлений Порошенко в ФСБ России"

Руководитель информационной службы грузинской телекомпании "Рустави-2" Нодар Меладзе заявил Радіо Свобода, что не сомневается в подлинности документа. Об этом Меладзе сказал после того, как пресс-служба президента Украины назвала "подделкой и фейком" текст заявления Петра Порошенко, якобы написанный в ФСБ России в 2007 году.

Меладзе сказал, что фото заявления Порошенко в ФСБ об отказе "имеет что-то общее с антироссийской деятельностью" предоставил грузинской телекомпании "конфиденциальный источник". "Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию", - отметил Меладзе.

Руководитель информационной службы уточнил, что в распоряжении "Рустави-2" находится не оригинал "заявления" Порошенко, а фотокопия документа.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко в ночь на 14 января опровергла информацию, распространенную через средства массовой информации в Грузии, о якобы его "заявлении в Федеральную службу безопасности России" и призвала медиа, которые распространили это, извиниться.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", - говорится в сообщении пресс- службы.

"Наиболее красноречиво о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", - отметили в пресс-службе.

Вечером 13 января грузинский телеканал "Рустави-2" заявил, что его программа "Курьер" "из конфиденциальных источников" получила якобы заявление Петра Порошенко в Федеральную службу безопасности России от 3 февраля 2007 года, когда он был народным депутатом Украины. Именно тогда Порошенко не допустили на территорию России.

Как говорится в одном из опубликованных рукописных текстов от имени Петра Порошенко, автор "в период пребывания на территории Российской Федерации" обязуется "неуклонно придерживаться российского законодательства, не участвовать в деятельности, направленной против интересов России". Автор текста также заявляет, что не имеет претензий к действиям российских пограничников.

По данным средств информации, Алексей Порошенко мог познакомиться со своей будущей женой, гражданкой России из Санкт-Петербурга, в 2011-2012 годах, когда оба учились в одной бизнес-школе во Франции. Они поженились в 2013 году.

Грузинский телеканал "Рустави-2", ныне оппозиционный, еще со времен президентства в Грузии Михеила Саакашвили известен своей приверженностью к этому деятелю. В ноябре 2017 года из Украины выдворили, среди группы других граждан Грузии, также корреспондента "Рустави-2" Тамаза Шавшишвили. До этого ему отменили вид на жительство в Украине на основании пункта нормативного акта о том, что "действия иностранца и лица без гражданства угрожают национальной безопасности, общественному порядку, здоровью, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине".