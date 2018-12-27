Грымчак рассказал, что получила Украина от НАТО из-за военного положения

Благодаря военному положению, Украина получила современные средства связи от стран НАТО.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK, передает УНИАН.

По его словам, это защищенные средства связи, которых Украине не хватает и их доставили на президентском самолете, когда Петр Порошенко возвращался из Брюсселя. Грымчак отметил, что за время военного положения сделано много того, о чем можно говорить только на заседании СНБО в закрытом режиме.

"Передислокация одной мотопехотной бригады во время военного положения и без него происходит с разницей в две недели. И это не потому что Укрзалізниця против помощи армии. Она работает в штатном режиме бизнес- структуры", - подчеркнул замминистра и добавил, что важными были также сборы резервистов, которые стали возможны благодаря военному положению.

26 декабря на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко объявил, что военное положение в десяти областях Украины закончилось. И хотя ситуация вокруг Украины не очень изменилась, а российская угроза никуда не делась, - провести президентские выборы 31 марта 2019 года не менее важно, чем защищать территориальную целостность Украины.

Хвиля

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